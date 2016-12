En “El puente” se recordará al “Viejo Orsi”

Hace pocos días en el Diario EL LITORAL se publicaba un artículo que en parte transcribimos a continuación:

““Si algo distingue a las comunidades, en cualquier parte del mundo, son sus personajes. Es decir, los personajes del pueblo. Pero cuando decimos “personaje”, no nos estamos refiriendo a los protagonistas que forjan la historia de un lugar, o a un vecino que se haya destacado por años por su loable tarea social y comunitaria, o a un distinguido médico (el que, ante determinada urgencia, hasta puede salvar una vida). No, hablamos de otros personajes, aquellos que nos sacan una sonrisa con sólo recordarlos, ya sea por su particular forma de ser y su “extraño” estilo de vida; o bien por su forma de vestir, o sus costumbres. Son esas personas que en su paso por la vida, dejaron una profunda huella marcada por esa cuota de “sana” locura, que tan feliz hizo y hace a grandes y chicos.

Las historias de estos personajes, por lo general son “propiedad” casi exclusiva de la tradición oral y de la gente. Por eso muchas veces cuesta dimensionar la importancia que tiene la posibilidad de recordarlos y rendirles tributo. Tal vez para que ello no ocurra, en San Carlos Centro se impulsa una iniciativa que apunta a homenajear a un personaje sancarlino único: el “viejo Orsi”. La propuesta fue dada a conocer en el marco de la puesta en valor del predio conocido como “El Puente”, ubicado en la Ruta Provincial 63-S, sobre el canal Santa María (que conduce al paraje Coronel Rodríguez). En dicha jornada, el intendente Jorge Placenzotti manifestó la decisión de hacerle un reconocimiento a este singular vecino, quien falleció hace aproximadamente veinticinco años””.

El Gobierno de San Carlos Centro realiza una convocatoria a los artistas locales que deseen participar de la realización de una o más obras que recuerden al “Viejo Orsi”, la o las cuales serán instaladas en “El Puente” en el lugar y condiciones que serán consensuadas con los participantes. Cabe aclarar que el Gobierno Municipal se hará cargo del costo de los materiales que insuman la realización e instalación de las mismas en el lugar acordado.

De esta manera se quiere homenajear a un vecino que todos recuerdan por su particular modo de vida, su generosidad y sus rasgos distintivos: su bicicleta, su vestimenta, las tramperas para pájaros y las cañas de pescar.

Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Sede del Gobierno hasta el día 29 de Diciembre a las 09:00 hs., realizándose la apertura de las mismas ese día a las 10:00 hs. en la Sala de Reuniones del Centro de Exposición y Ventas de Productos Sancarlinos.