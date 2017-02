Jubilados y Pensionados: Algunos comentarios sobre la Ley de Reparación Histórica

Luego de transcurridos más de 6 meses de entrada en vigencia de la Ley de Reparación Histórica, es posible y, además, necesario, hacer un pequeño análisis de su aplicación práctica y resultados.

Según el Gobierno Nacional, el programa de “Reparación Histórica” viene a “saldar la vieja deuda con los jubilados” y a poner fin a la litigiosidad previsional. Se prometió resolver la situación de unos 2.000.000 de jubilados a razón de 100.000 casos por mes.

Sin embargo, ya es sabido que el programa no “repara” correctamente los haberes. Los aumentos ofrecidos no son los mismos que otorga la justicia (se utilizan otros índices menos beneficiosos).

En particular, los reajustes de quienes se jubilaron a partir de julio de 1994 (Leyes 18.037/8), son muy inferiores (en algunos casos escandalosamente) a los que tienen derecho por sentencia judicial.

Además, si al beneficiario le corresponde cobrar un retroactivo, el pago se hace con quita y espera. Quita, porque sólo se reconocen 4 años de retroactividad, y se computan desde la notificación de la demanda, y no desde la interposición del reclamo administrativo (que es lo que corresponde). Espera, porque se paga un 50% de la deuda al homologar, y el resto a 3 años de plazo (12 cuotas trimestrales).

La inmensa mayoría de los clientes con juicio en trámite y que recibieron la oferta, al asesorarse acerca de la diferencia entre lo que ofrece la Ley de Reparación y lo que le corresponde por sentencia judicial, decidieron no aceptar la misma. Obviamente, hubo casos especiales, donde la edad o la salud (o un mal consejo del entorno familiar, social y hasta publicidades engañosas) hicieron que se aceptaran propuestas muy desfavorables.

Desde la implementación de la Ley, a muchos clientes con juicios en curso les ha llegado una “oferta” por reparación. Es lógico pensar en la ansiedad que siente un/a jubilado/a o pensionado/a al recibir la oferta de pago de, por ejemplo, $200.000. Pero aquí es donde se debe ser claro y no dejarse engañar. Primero: si ofrecen $200.000, luego de hacer el correspondiente cálculo, vemos que le corresponde el triple. Segundo: de ese monto, le pagan la mitad, en el ejemplo: $100.000) La otra mitad a 3 años de espera. Y tercero y más importante: la demora en cobrar por ley es similar a cobrar por sentencia.

Según ha informado el propio Gerente General de la ANSeS (Diario La Nación, nota del 7 de febrero de 2017) hasta el 31 de diciembre de 2016 se habían enviado a homologar 637 casos, de los cuales sólo 9 lo habían obtenido. A este ritmo, está claro que quienes tengan sentencia firme y reciban la oferta, no sólo no tiene sentido económico aceptarla, sino ni siquiera es práctico, ya que lo que demoraría la homologación y posterior cobro sería similar a la demora en cobrar el 100% de la deuda por pago de sentencia.

Muchos beneficiarios han recibido espontáneamente el aumento. Algunos están de acuerdo con el mismo y no tienen intención de reclamar nada. Estas personas “conformes”, deberían aceptar la oferta dentro de los 6 meses de percibido el suplemento de reparación histórica en su haber. En caso contrario, la ANSeS “podrá” (así dice la norma) retirar el aumento. Otros, en cambio, no están conformes con lo recibido. Lo cobran, pero no piensan aceptarlo y ya iniciaron el reclamo de reajuste. A los que aún no lo hicieron, los invitamos a hacerlo para cobrar lo que les corresponde.

No es necesario que rechacen la oferta, pasados los 6 meses les podrán sacar el aumento (es obvio que no deberán devolver nada, se trató de un reconocimiento de deuda por parte de la ANSeS), o no se lo sacaran y continuará percibiendo el suplemento como “pago a cuenta”.

Y qué pasa con quiénes no han iniciado un juicio de reajuste, recibieron la oferta, la aceptaron y no fueron a homologación? Pues bien, está claro que sin homologación judicial y por imperio del art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional, no hay renuncia a reclamar la diferencia. Pueden hacerlo y lo percibido deberá tomarse como pago a cuenta.

A modo de conclusión, podemos afirmar que la Ley no tiene nada de “reparación” ni de “histórica”, la ley “no repara” a los jubilados ni pone fin a la litigiosidad. Sobre todo, porque con una inflación en 2016 de más del 40%, el aumento otorgado por la ley de movilidad les confiscó a los jubilados y pensionados un 10% de su haber. Y las perspectivas inflacionarias para este año, aparentemente, no se verán compensadas con los aumentos de marzo y septiembre. Así las cosas, como puede pensarse en que no habrá nuevos juicios en el futuro?

Estamos comprometidos en continuar la lucha en pos de lograr un haber digno y proporcional con el salario del activo, reclamo que alguna vez nuestra Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá dejar de “esquivar” y resolver de una vez.