Soja 2017: mayor producción y mejor negocio para el productor

En el centro norte santafesino, los buenos rendimientos y una mejor calidad de grano -respecto de la campaña pasada- hicieron de la soja un mejor negocio este año respecto del anterior, a pesar de que el precio de venta es aproximadamente un 15% inferior. Además, el valor de la cosecha se incrementó 34%, ya que la actual valió u$s 1.008 millones versus u$s 751,6 millones de la pasada.

Un balance del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe de la campaña sojera 2016-17, señala que la producción obtenida “mostró una mejora significativa” en relación a lo registrado en la campaña anterior, que estuvo muy impactada por los eventos climáticos de 2016. Adicionalmente, el trabajo analizó la rentabilidad obtenida en campo propio y alquilado, usando simulaciones de establecimientos en los departamentos San Justo y General Obligado. De allí surge que, contrario a lo que ocurrió el ciclo previo, en todos los casos la rentabilidad es positiva.

Entre las principales conclusiones del trabajo se indicó que la producción total de soja -tomando los departamentos San Jerónimo, San Martín, La Capital, Las Colonias, Castellanos, San Cristóbal, San Justo, Garay, San Javier, General Obligado, Vera y 9 de Julio- alcanzó las 4,2 millones de toneladas en la presente campaña, representando un crecimiento del 56,7% respecto a las 2,67 millones del año anterior. Del total, en esta campaña un 68,9% correspondió a soja de primera, y un 31,1 % a soja de segunda.

La superficie sembrada fue de 1.395.000 hectáreas (880.000 y 515.000 en soja de primera y segunda, respectivamente), de las cuales se cosecharon 1.274.500 ha., con lo que una proporción significativa del área se perdió (8,6%), un hecho que viene repitiéndose en las últimas campañas. Aunque en la anterior la pérdida había representado un 17,1% sobre lo sembrado. Comparando ambas, en la campaña que finalizó se recolectaron 57,300 hectáreas más.

En el área cosechada se obtuvieron unos rendimientos promedio de 32,8 quintales por hectárea y una buena calidad del grano. En soja de primera la media fue de 35,5 quintales y 28,0 quintales en la de segunda. En ambos casos, 7 quintales más que el año pasado.

A diferencia de lo que ocurre en otras regiones del país, se observó una mejora en el margen bruto para la mayoría de los productores del centro-norte santafesino en relación a la pasada campaña. Si bien los precios sufrieron una caída en sus valores, los buenos rendimientos y calidad del grano, que contrastan con los registrados en la campaña 2015/16, más que compensaron el descenso en la cotización de la oleaginosa.

Entre los cálculos de rentabilidad, el informe menciona que en la zona de San Justo, con 30 quintales por hectárea y un precio de venta de u$s 240 la tonelada, un productor que sembró soja en campo propio logró en promedio una renta bruta de u$s 220,9 por hectárea, mientras que en campo arrendado dicho margen descendió a u$s 24,9 por hectárea. El año pasado, en cambio, con rindes de 23 quintales y un valor de u$s 282 la tonelada (para quienes no tuvieron disminución en la calidad), el margen en campo propio fue de u$s 163,70, mientras en lotes arrendados el quebranto fue de u$s 60,30.

Por su parte, el margen bruto obtenido en la zona de General Obligado este año -con 25 quintales de promedio- fue menor para el caso de la producción en campo propio, ubicándose en U$S 148,8 por hectárea, aunque en campo arrendado se obtuvieron mejores números que en el caso de San Justo, llegando a U$S 52,8 por hectárea. Un año atrás, en campos propios sin pérdida de calidad de grano que cosecharon 18 quintales el margen bruto fue de u$s 77,40 y bajo alquiler se perdieron u$s 28,6.

En los ejemplos consignados en el trabajo no se consideran los impuestos que cada productor debe abonar (entre ellos, las retenciones), y que terminan siendo un factor clave dada la carga tributaria que enfrenta el sector agropecuario a la hora de calcular las ganancias netas obtenidas. Fuente: Diario El Litoral