El Puente: Un lugar recuperado que recordó al “Viejo Orsi”

Si algo distingue a las comunidades, en cualquier parte del mundo, son sus personajes. Es decir, los personajes del pueblo. Pero cuando decimos “personaje”, no nos estamos refiriendo a los protagonistas que forjan la historia de un lugar o a un vecino que se haya destacado por años por su loable tarea social y comunitaria o a un distinguido médico. No, hablamos de otros personajes, aquellos que nos sacan una sonrisa con sólo recordarlos, ya sea por su particular forma de ser y su “extraño” estilo de vida; o bien por su forma de vestir, o sus costumbres. Son esas personas que en su paso por la vida, dejaron una profunda huella marcada por esa cuota de “sana” locura, que tan feliz hizo y hace a grandes y chicos.

Las historias de estos personajes, por lo general son “propiedad” casi exclusiva de la tradición oral y de la gente. Por eso muchas veces cuesta dimensionar la importancia que tiene la posibilidad de recordarlos y rendirles tributo. Aquí en San Carlos Centro, nuestra ciudad, impulsamos la iniciativa que apunta a recordar a un personaje sancarlino: Alfonso Orsi – El “Viejo” Orsi.

“Hace exactamente un año hoy, la propuesta fue dada a conocer en el marco de la puesta en valor de este lugar, El Puente. En aquella jornada, manifestamos la decisión de hacerle un reconocimiento a este singular vecino, que falleció hace aproximadamente veintiséis años. El Puente era su hábitat natural, ya que aquí el “Viejo” Orsi pescaba, sacaba las anguilas y cazaba los pájaros que después regalaba o vendía; por eso mismo, convocamos a los sancarlinos, especialmente a los cultores del arte, para que diseñen y concreten una obra para instalar en este lugar y que sirva para recordar a este verdadero personaje del pueblo. En nuestra Gestión de Gobierno la palabra se cumple, por eso hoy estamos aquí convocados”, expresó el Intendente Placenzotti.

Durante la jornada se presentaron las obras de los artistas Luis Dona (un Retrato de Alfonso Orsi, con técnica pintura acrílica sobre muro de concreto cementicio en tonos blanco y negro) y Juan Carlos Nausneriz (obra “Vuelo de un Soñador”, íntegramente en metal reciclable, la cual involucra el sueño del “Viejo Orsi”, con su bicicleta y su caña de pescar volando junto a las aves).

También se presentó un poema de Ricardo Ubait y se cerró la jornada con la música de los Hermanos Fassino, que interpretaron entre otros, el tema dedicado al “Viejo” Orsi.

Placenzotti manifestó: “sentimos profunda satisfacción al ver que este lugar que hemos recuperado y puesto en valor respetando la naturaleza, tiene una continua y permanente presencia de sancarlinos y vecinos de otras localidades que lo han hecho propio y gozan a pleno”.