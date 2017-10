La golpearon y se fueron sin pagar

La dueña del Hotel Cenci, María Rosa Eberhardt fue víctima de agresiones físicas y verbales en la madrugada de este domingo en el hospedaje ubicado en Wüthrich y Moreno de la ciudad de San Carlos Centro.

La mujer relató a nuestro medio el mal momento que sufrió en horas de la madrugada de este domingo cuando una pareja de jóvenes que se alojaron en el hotel, la golpearon, maltrataron y se fueron sin pagar lo que le correspondía.

Especificó María Rosa, que la pareja se alojó a la hora 19:00 del sábado y salieron a la hora 21:00 a un evento que se realizaba en la ciudad, luego cuando volvieron tocaron el timbre en el hotel y como no había luz no atendió la puerta, situación que embraveció a los huéspedes.

Luego cuando ingresaron a la propiedad, comenzaron a insultar y golpear a la dueña del hotel, "me tuvieron un rato del cuello, me golpearon con el puño cerrado y se fueron sin pagar la estadía".

María Rosa, que presenta lesiones en el ojo y en el cuello producto de los golpes, notó que estos sujetos estaban alterados y calcula que tenían entre 25 y 30 años".

Después de todo lo ocurrido, cerca de la hora 9:00 el joven llamó por teléfono para amenazarla, "me dijo que me iban a hacer boleta y me iban a incendiar el hotel".