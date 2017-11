Cooperativas de agua y saneamiento de San Carlos Centro, San Carlos Sud y Gessler, entre otras, analizaron su situación

Representantes de más de 90 instituciones cooperativas a nivel provincial, mantuvieron un encuentro en la ciudad cabecera del departamento San Justo.

Las cooperativas de agua y saneamiento de la provincia realizaron una importante reunión en la ciudad de San Justo. La convocatoria que tuvo una masiva concurrencia con más de 90 representantes de toda la provincia, se desarrolló en el salón del Club Social Cosmopolita.

Estuvieron presentes, autoridades de las anfitrionas San Justo y Vera y Pintado y recibieron a representantes de Cooperativas de Agua Potable y Desagües Cloacales de las siguientes localidades de esta provincia: Alejandra, Angélica, Carcarañá, Ceres, El Trébol, Florencia, Franck, Gobernador Crespo, Gessler, Humboldt, Laguna Paiva, Las Toscas, Marcelino Escalada, Monte Vera, Malabrigo, Margarita, Pilar, Recreo, Romang, San Vicente, San Carlos Centro, San Carlos Sud, Sunchales, Tostado, Villa Ocampo, Venado Tuerto y Videla. Contaron además con la presencia del senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla.

Las cooperativas autoconvocadas analizaron los problemas comunes que las afectan en la prestación de estos servicios públicos esenciales. Previamente, en forma separada, las de centro norte y centro sur realizaron distintas gestiones desde el año 2016 y habían concluido en una audiencia con el Gobernador Miguel Lifschitz y con el ministro José L. Garibay.

Allí destacaron que en la provincia estos servicios son prestados por Assa en 15 localidades cubriendo al 70% de la población. En tanto hay más de 120 cooperativas y algunos casos comunas y municipalidades, que atienden al resto de la población.

Tarifas Insuficientes

Mientras las cooperativas prestan los servicios con tarifas insuficientes para cubrir sus costos y realizar obras de mantenimiento, la prestataria provincial Assa las percibe de mayor cuantía a sus usuarios y recibe además un subsidio del Estado provincial del 29 al 57%, más fondos para obras de infraestructura.

“Las cooperativas padecen además problemas al necesitar aprobación de tarifas del poder concedente (municipalidades o comunas) que en muchas ocasiones sufren recortes o dilaciones en su otorgamiento. Asimismo, en los últimos tiempos han visto incrementados los costos de energía para el funcionamiento de sus bombas extractoras, de tratamiento por ósmosis inversa o elevadoras”, explicaron durante el encuentro.

Otros problemas tratados fueron las exigencias del Enress de difícil o imposible cumplimiento por el sector y los de las que se abastecen de acueductos.

Petitorio

Como conclusión, los representantes de las cooperativas resolvieron elevar un petitorio ante el gobierno provincial, solicitando: 1) La reforma de la ley 11.220 fundamentalmente en la parte pertinente a la forma de determinación de tarifas y la inclusión de representantes de las cooperativas en el Enress. 2) Equiparar a las Cooperativas con Assa en cuanto a subsidios por tarifas y reparación histórica por los que no recibieron en comparación con aquella. 3) Aplicación de tarifas de energía por consumos de sus bombas que atiendan el carácter esencial de los servicios que prestan, los que no tienen carácter lucrativo y además son deficitarios. 4) La definición de políticas tanto de acueductos como de regulación específica para el transporte de agua potable y, en particular, de tarifas del servicio y la provisión en calidad y cantidades suficientes. Destacaron que los problemas planteados ya fueron incluidos las conclusiones del 1º Congreso Santafesino de Cooperativas realizado el 6 de junio de 2014 organizado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, que sugieren tener en cuenta por las autoridades.

Finalmente en la reunión, acordaron el seguimiento del petitorio, su comunicación a federaciones y una próxima reunión a comienzos del próximo año para evaluar los resultados o avances y pasos a seguir. Fuente: El Litoral