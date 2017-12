Mueren cuatro vacunos electrocutados

En la zona rural de Empalme San Carlos (Departamento Las Colonias), cayó un poste de baja tensión perteneciente a la Empresa Provincial de la Energía provocando con sus cables electrificados la muerte de los animales de 380 kg. cada uno.

“Es por ello, que a través de la presente, la Sociedad Rural de Las Colonias presenta su descargo a las máximas autoridades de la Empresa por la caída del poste directamente relacionado a la falta de mantenimiento del tendido y al mal estado de los mismos para que se hagan responsables del hecho que perjudica directamente al propietario de los animales, Luis Zurverra”, denunció la entidad ruralista.

Falta de infraestructura

En diálogo con Campolitoral, el titular de la entidad Marcelo Dándolo, explicó que se cayó un poste del tendido, y cuatro vaquillonas quedaran electrocutadas, pero que esto podría haber ocurrido con “algún niño u otra persona que se acercara”. El productor contextualizó este hecho en la electrificación rural como uno de los aspectos deficitarios de la infraestructura rural, “junto con los caminos, pese a que en algunos casos mejoras, en otros todavía no. Tiene que haber una revisión de todas las líneas para que no ocurran accidentes ni que esto sea una catástrofe, y por otro lado apuntalar la red actual. Esto agrava la situación”.

Además, justificó un resarcimiento al productor damnificado, alegando que “si el Estado tiene el poder de policía para multarte si no hiciste la RTO o no darte un crédito si no tenés lo impuestos al día, en ese mismo sentido debe haber alguna respuesta”.

Finalmente, en cuanto a la situación climática en el departamento y su impacto en el campo, se mostró preocupado por la falta de lluvias. “Estamos pasando al otro punto, hay una necesidad de lluvia, ya se ven afectadas algunas hectáreas de maíz. En el centro norte del departamento ya se verifican daños concretos en el cultivo y se atrasó la siembra de soja de segunda”. En este sentido, estaría quedando de una semana a diez días para poder sembrar, cerrando luego lo que se conoce como “ventana de siembra”.

Lo que viene

Y en cuanto a esta “Niña” que se viene, el ruralista recomendó “trabajar anticipadamente en los cultivos, hacer las rotaciones pertinentes, preparar el suelo para preservar la humedad, porque todavía no es una situación extrema”. Y aconsejó juntar voluntades para un seguro contra sequía. “El tema de seguro por las cuestiones hídricas se podría ampliar, pero eso se logrará en la medida en que se sumen productores y hectáreas”, propuso.

