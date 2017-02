Las paritarias provinciales no tendrán “ni piso ni techo”

El mandatario adelantó que el lunes, a más tardar, se conocerá la convocatoria a gremios docentes y estatales de Santa Fe. Lifschitz se diferenció de su par bonaerense, María Eugenia Vidal, quien intentará imponer un tope de 18% a la suba salarial.

Miguel Lifschitz aseguró hoy que las paritarias en la provincia de Santa Fe no tendrán “piso ni techo”. Primero en declaraciones a medios rosarinos y luego en la ciudad de Rafaela, el gobernador afirmó que ante la ausencia de referencia nacional en el marco de la negociación salarial con los gremios -el gobierno central decidió no entablar dicha conversación-, cada provincia establecerá sus propios criterios.



“Vamos a encarar esta negociación sin ningún tipo de referencia. Históricamente, teníamos una paritaria nacional que era la que fijaba la referencia. Hoy no la tenemos; no va a haber una paritaria nacional -enfatizó-, así que cada provincia fijará sus parámetros. Vamos a convocar a los gremios sin piso y sin techo para sentarnos a conversar e intentar iniciar el ciclo lectivo sin dificultades”, planteó.



Negociación colectiva



El mandatario santafesino se diferenció así de su par bonaerense, María Eugenia Vidal, quien hoy dio inicio formal a la discusión paritaria en su provincia, en la que apostará a establecer un tope de incremento salarial del orden del 18%, en línea con la inflación oficial proyectada para el corriente año. El modelo intentará ser expuesto por la Casa Rosada como la referencia a seguir por el resto de los Estados provinciales, aun cuando ese “techo” diste mucho de la demanda de los gremios que reclaman una mejora del 35 por ciento.



Lifschitz tomó distancia de ese modelo, y dijo esta mañana que las discusiones salariales en su provincia serán sin tope ni piso, y que aspira a lograr un acuerdo satisfactorio, que garantice un inicio normal del ciclo lectivo, previsto para dentro de un mes. “Haremos el máximo esfuerzo para lograrlo”, sentenció.



“El 2016 terminó con mucha inflación y sin generar expectativa de recuperación económica, lo cual genera preocupación en los trabajadores. Nosotros creemos en la negociación colectiva. Vamos a convocarlos para dialogar (a los gremios), sin piso ni techo, y a tratar de encontrar una propuesta que pueda pagar la provincia y sea razonable para ambas partes”, agregó.



Cuándo



Según detalló el propio gobernador, la convocatoria formal a gremios tanto docentes como estatales se realizaría entre fines de esta semana y comienzos de la próxima. “Será el lunes a más tardar”, concluyó. Durante la mañana de hoy, el Ministerio de Gobierno, responsable de encarar la negociación, realizaba gestiones para dar cumplimiento al anticipo del gobernador.



"Nosotros creemos en la negociación colectiva. Vamos a convocar a los gremios para dialogar sin piso ni techo”



Miguel Lifschitz



Gobernador de Santa Fe