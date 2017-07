206 corredores en la séptima fecha del santafesino

Hoy tuvimos un clima agradable desde temprano por la mañana. Y viajamos hasta la localidad de San Carlos Sud, en la provincia de Santa Fe, para cubrir lo que fue la 7ma. fecha del Campeonato Santafesino de Rural Bike. El lugar de reunión fue el Club Ciclista de San Carlos, fundado allá por el 1933.

Con una excelente concurrencia de nada menos que, 206 corredores inscriptos para la línea de partida. Este tipo de carreras es muy convocante, para todo tipo de corredores, ya sean corredores de elite, o corredores amateurs, todos pueden participar de este campeonato. Una verdadera alegría cuando se alcanza esta asistencia, lo que significa que se están haciendo las cosas bien, y que queda campeonato para mucho más tiempo.

El tipo de circuito, de 11kms aproximadamente, fue un circuito sencillo, pero a la vez rápido, ya que no tenía ninguna dificultad técnica en el recorrido, pero exigía tener un mínimo entrenamiento para poder correrlo. No hubo ningún tipo de incidente en la carrera, por lo que fue seguro para cualquier corredor. Como sabemos, los caminos rurales siempre tienen huellas, algún desnivel, etc., pero lo importante es que se pueda recorrer sin presentar riesgos. Y tuvimos una carrera, en ese sentido, tranquila.

Vimos varias definiciones sobre la última curva del circuito, antes de entrar en la manga de llegada, como fueron la de categoría Elite, entre Farid Suárez de Rafaela y Guillermo Mansilla de San Francisco. Y otra definición, entrando por el interior de la curva, fue entre Guido Bordesse de Esperanza y Germán Fernández de San Francisco, de categoría Máster A2. Una muestra de habilidad y aceleración, que nos hicieron disfrutar viendo las definiciones.

Los ganadores de la clasificación general, tanto en damas como caballeros fueron: Gisella Cattaneo de Damas Elite, donde recorrió las 3 vueltas al circuito en un tiempo de 1h 11s. Y en la categoría caballeros el ganador fue: José Luis Suárez de categoría Máster A2, con un tiempo de 1h 21s, para las cuatro vueltas al circuito. Ambos una verdadera “máquina” pedaleando, ¡felicitaciones a ellos!

Luego de la carrera de bikers kids, se comenzó con la premiación, dentro del salón del club, donde fueron pasando los ganadores de todas las categorías, para recibir su premio. En esta oportunidad, como en ocasiones anteriores, se entregaron presentes y copas de cristal (recordemos que San Carlos es la capital nacional del cristal), con leyendas alusivas al evento “7mo Gran Premio Colonia San Carlos”. Los organizadores a cargo, trabajaron muy duro, antes y durante la carrera, y lo hicieron excelente, nuestras felicitaciones a todos ellos. Fuente: Rural Bike.