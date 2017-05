¡Cartón lleno! Las Panteritas Sub 20 vencieron a Perú, pasaron a semis en la Copa Panamericana y van al Mundial

El 2017 será histórico para las Selecciones de base de la Argentina, ya que en las seis categorías del Campeonato Mundial nuestro país estará presente entre los mejores equipos del mundo. Esta condición se completó este jueves, con el destacado triunfo de Las Panteritas en la Copa Panamericana Sub 20 en cuartos de final sobre Perú, que valió el pase a semifinales y también la clasificación al torneo que será en México. Este viernes, a las 22.30 (hora argentina), las chicas jugarán la semifinal ante Puerto Rico.

El resultado de las chicas comandadas por Guillermo Cáceres se dio con parciales de 25-16, 25-18 y 25-19, en casi 1 hora y 20 minutos de juego. Fue la segunda victoria de la celeste y blanca en el torneo que se disputa en San José, Costa Rica.

La plaza que otorga la Copa Panamericana para el Mundial va para el mejor clasificado de Sudamérica en el ranking final, lugar que ya es para Argentina, dado que es el único equipo de los del continente en semifinales. Cuba y Puerto Rico, ambos de NORCECA, se metieron directamente entre los cuatro mejores, mientras que Estados Unidos, al ganarle la otra semi ante Uruguay, consumó definitivamente la clasificación.

Ante Perú, este grupo de jugadoras se anotó una nueva gran victoria, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. Anahí Tosi fue la máxima artillera del equipo y del partido, con 16 puntos, escoltada por Agostina Soria que convirtió 11. Argentina además controló a Perú de gran manera desde el bloqueo, con 9 tapas, 6 repartidas entre las centrales Agostina Beltramino y Candelaria Herrera.

La presencia de la Selección Sub 20 Femenina en México, entonces, completa el mapa de Argentina en los Mundiales de base en este 2017, con participación asegurada, además, para la Sub 21 Masculina (República Checa), la Sub 18 Femenina (locales en Rosario y Santa Fe), la Sub 19 Masculina (Bahrein), la Sub 23 Masculina (Egipto) y la Sub 23 Femenina (Eslovenia).

Los equipos…

Argentina: Azul Benítez (-), Anahí Tosi (16); Candelaria Herrera (6), Agostina Beltramino (8); Agostina Soria (11), Daniela Nielson (3). Líbero: Valentina González. DT: Guillermo Cáceres. Ingresaron: Victoria Mayer (-), Sofía Meinardi (6), María de la Paz Corbalán (4).

Perú: Diana Magallanes (-), Katherine Regalado (8); Flavia Montes (5), Maricarmen Guerrero (3); Leslie Leyva (8), Kiara Montes (4). Líbero: Besna Villegas. DT: Marco Queiroga. Ingresaron: Ysabella Sánchez (-), Nayeli Vilchez (2), Thaisa Mc Leod (6), Valeria Takeda (-).