“Un encuentro que no aportó nada nuevo y confirma nuestra preocupación” sostuvo el Senador Pirola

“Escuchamos al Ministro Garibay, a quien le plantee la necesidad hace unos días que se reúna con todos los Intendentes y Presidentes Comunales de nuestro departamento Las Colonias.

Para informarles sobre que están pensando, que quieren hacer como Gobierno en el futuro cercano y que realmente tomen conciencia que no pueden resolver los problemas del departamento Castellanos o San Cristóbal sin mirar la cuenca en su conjunto y el impacto en el departamento Las Colonias ya que no vemos que esa mirada sea la del Gobierno en este momento. Vemos que el corto plazo, los parches que nunca resuelven nada, promesas y anuncios a algunos comités de cuenca que tardan en su implementación es una secuencia que se repite invariablemente con cada fenómeno climático que se convierte en tragedia, en desastre y ésta es una situación que deja una sensación de cansancio y hartazgo en cada uno de nosotros” reflexiona el Senador Pirola sobre el encuentro que se produjo en San Jerónimo Norte en el cual el Ministro de Infraestructura y Transporte, Jose Garibay, junto al subsecretario de Coordinación del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, Luciano Caturelli; el Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; y el Director Provincial de Comités de Cuenca, Nicolas Mijich; intentaron llevar tranquilidad a los presidentes comunales al brindarles información sobre obras y trabajos que se encuentran en gestión actualmente.

Con la autoridad que da toda una trayectoria en positivo:

“Son momentos difíciles para todos, es una catástrofe indescriptible con impacto en la médula de nuestras comunidades y cada vecino y nuevamente las soluciones que se ofrecen no parecen estar a la altura de las circunstancias, es por eso que no hay tiempo para esperar, no hay tiempo para dejar pasar porque llegamos a un punto en el que lo urgente es lo mismo que lo importante porque créanme que lo importante es tener una política concreta al manejo del agua en nuestra provincia,integral, seria, de nada sirven aportes aplazamientos de impuestos, de cuotas y otras tantas anunciadas que no llegan a los productores, lo que necesitamos en la provincia, reitero son soluciones concretas, lo digo con la autoridad que me da haber ejercido una oposición en positivo, siempre acompañando y generando la posibilidad de que quien gobierna pueda ejercer en pleno su potestad de dictar políticas públicas, ahora cuando éstas no llegan o cuando éstas no están a la altura de las necesidades, es mi deber señalarlo y pedir públicamente rever esta situación” expresó el representante territorial de Las Colonias.

Pirola utilizó un ejemplo los anuncios de las obras pedidas por la Provincia a la Nación e hizo incapié en que las obras que la Provincia planteo son parciales y pareciera que no tienen en cuenta la adecuación de aguas abajo en Las Colonias "si prevén como dicen en todos los medios la readecuación del canal Vila Cululú, en el departamento Castellanos donde el proyecto busca unir los bajos de Ricci que juntan excedentes desde San Francisco y Frontera, incorporar un segundo escalón en la zona de Vila y San Antonio del actual canal Vila Cululú, con una superficie de aporte de más de dos mil kilómetros cuadrados, y llegar finalmente a la intersección de la ruta 34 al sur de la localidad de Sunchales para derivar el agua al Arroyo Cululú vamos de mal en peor. Por ahora nadie dice claramente que van a hacer aguas abajo y esa es una preocupación de muchos Presidentes Comunales involucrados aguas abajo y que se la transmitieron a Garibay. La reunión no aportó nada nuevo y confirma nuestra preocupación aunque rescato la posibilidad del diálogo, del encuentro y la predisposición a escuchar de las autoridades provinciales que participaron del encuentro pero entendemos que es tiempo de hacer".

Medidas concretas y urgentes:

Sanción definitiva de la Ley de Manejo de Aguas propuesta por el Senado cuya autoría es de la Senadora Berra (PJ-Dpto San Martín) y que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.

Empresa Provincial de la Energía: Condonación Pagos Energía Período Diciembre 2016 - Junio 2017 a Productores Tamberos.

Gobierno Provincia de Santa Fe: Préstamo Tamberos hasta $ 600.000 otorgados por desastre 2016 con tasa subsidiada por Provincia y Nación: Condonación total de intereses de cuotas pendientes con abosrición de Provincia y Nación subsidiando total de la Tasa de Interés.

Gobierno Nacional - Banco Nación: Condonación de cuotas de créditos que tienen los productores y que se encuentran en suspenso de cobro por el Banco de la Nación Argentina por el período que dure la declaración de Desastre (Mayo 2016-Junio 2017).

Gobierro Nacional - AFIP: Los Débitos generados en IVA por facturas de ventas de granos, hacienda y/o producción de leche en el período diciembre 2016 - junio 2017 se eximan como tales y lso recursos queen en manos de los productores como subsidio directo.

Gobierro Nacional - Ministerio de Agroindustria: Subsidio a productores tamberos que sostenga valor de producción promedio litros noviembre-diciembre 2016.